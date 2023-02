Milan-Torino 1-0, Giroud eletto MVP della partita | NEWS

Si è girato ancora una volta di testa, in una fase importante della ripresa. Esperienza, forza, senso della posizione e della porta: uno sguardo al pallone e poi il movimento appena il piede di Hernández ha crossato per prendere spazio su Djidji e colpire in maniera chirurgica.

Una certezza. Se i rossoneri hanno ripreso il cammino, ricominciando a sorridere almeno per una sera, sperando possa essere di buon auspicio per la Champions League e in generale per il prosieguo della stagione, lo devono tanto a Giroud: bravo Oli! Serie A, l’Inter prima nel debito bancario: bene Milan e Napoli