Milan-Torino 1-0, Giroud: “Abbiamo fatto una buona partita, loro sono forti”

Olivier Giroud, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Torino a 'San Siro'

Che gara è stata: "Penso che abbiamo giocato una buona partita. Torino è una squadra forte, è molto aggressivo nei contrasti. Ho fatto tanti contrasti con Bremer, è un grande difensore. Ma sono molto felice perché abbiamo fatto bene dall'inizio della partita e dopo il Torino non ha creato tante occasioni da gol. Abbiamo fatto una buona partita solida in difensa, abbiamo conquistato i tre punti e questo è importante".

Sul gruppo unito: "E' questo che mi piace tanto della nostra squadra. Anche perché giochiamo in casa nostra, vogliamo far felice i nostri tifosi trasmettendo energia, aggressività. Magari qualche volta possiamo fare un po' meglio, abbiamo un po' di tempo per fare bene i contrasti. La cosa più importante è ottenere i tre punti".

Sui gol solo in casa: "Voglio fare ancora una volta felici i tifosi. Per forza, la prossima volta farò di tutto per segnare anche in trasferta".