Milan, è Sandro Tonali l’MVP della Serie A del mese di maggio | News

Sandro Tonali è stato nominato MVP del mese di maggio: ecco la foto che ritrae il centrocampista del Milan con il premio in mano

Attraverso un post su Twitter, la Lega Serie A ha celebrato il numero 8 rossonero per il traguardo raggiunto. "Per l'ultima volta in questa stagione, l'MVP di Maggio riceve il suo premio", queste le parole apparse sul social.