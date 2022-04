Milan, Theo Hernandez e il record in Serie A: il più veloce tra i titolari

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, può vantare un record di tutto rispetto in Serie A. E non può che riguardare la sua velocità

Dopo due anni in cui si è elevato a giocatore fondamentale e unico, Theo Hernandez ha meritato il rinnovo con ritocco dell'ingaggio fino al 2026. Un premio che la dirigenza ha voluto fortemente a concedere al francese, nonostante la scorsa scadenza tutt'altro che imminente (2024). Il classe 1997 è universalmente stimato come uno dei migliori terzini sinistri al mondo, riuscendo ad interpretare il ruolo in maniera del tutto personale. La sua qualità migliore è certamente la sua propensione offensiva, aiutata da una velocità pazzesca che gli permette di arrivare in area avversaria con facilità.