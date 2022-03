Milan, Theo Hernandez ha preso parte a due gol in quattro gare con il Napoli

Theo Hernandez, terzino francese del Milan, ha preso parte a due reti in quattro partite disputate contro il Napoli

Theo Hernandez scenderà regolarmente in campo dal primo minuto in occasione della partita di questa sera tra Napoli e Milan. Come riporta il sito ufficiale dei rossoneri, il terzino francese è l'uomo più utilizzato in stagione da Stefano Pioli, considerando tutte le competizioni (2562 minuti in campo). Oltre a ciò, Theo Hernandez ha preso parte a due reti in quattro sfide contro il Napoli in Serie A, un gol il 12 luglio 2020 e un assist il 22 novembre dello stesso anno, entrambi arrivati allo stadio Maradona.