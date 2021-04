Milan, Theo Hernandez è il giocatore che ha subito più falli. I numeri

Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero, è il giocatore del Milan che subisce più falli in Serie A. Ecco i numeri

Statistica interessante su Theo Hernandez. Il terzino del Milan, quando parte in progressione, è devastante, con gli avversari che sono costretti a ricorrere al fallo. Come viene riportato dal sito della Lega Serie A, l'ex Real Madrid ha subito 63 falli in questo campionato. E' il giocatore del Milan che ha subito più falli. Al primo posto della classifica delle squadre di Serie A c'è Rodrigo De Paul con 101 falli subiti, seguito da Andrea Belotti con 100. Theo Hernandez è al sesto posto.