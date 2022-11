Milan-Spezia, Pioli: “Dovevamo chiuderla nel primo tempo. Su Giroud…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Spezia, partita della 13^giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul gol di Giroud: "Il gol di Giroud mi ricorda il gol di Totti in un derby pareggiato 2-2. Partita che ce la siamo complicata, nel primo tempo dovevamo chiuderla. Dopo può succedere di subire un gol, ma non può succedere di perdere così tanta lucidità. La squadra ha continuato a crederci, vittoria sofferta ma importante".

Noi sappiamo che dobbiamo fare tanti punti. Vogliamo arrivare al 13 novembre facendo il massimo dei punti. Napoli? Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Dobbiamo cercare di chiudere la partita. Dobbiamo migliore in determinazione, qualità dentro l'area. Ci è mancato qualcosa per chiudere la partita".

Sui finali di gara: "Spensierati no. La nostra mentalità è credere in quello che facciamo. Poi ci sono tante cose che possiamo fare meglio, però la voglia di portare a casa i risultati non siamo secondi a nessuno".

Su Giroud: "Con Oliver ho fatto una prima videochiamata prima che arrivasse. Sensazioni positivissime. Ho ritrovato tutte le sensazioni nell'allenarlo, è un ragazzo fantastico, è un giocatore molto forte. Contentissimo della sua prestazione, per l'età che ha, ha commesso un'ingenuità (ride, ndr)".

Sulla crescita della squadra: "E' il lavoro di un gruppo, non solo dei miei dirigenti. E' la fortuna di allenare un gruppo che ha la voglia di continuare a crescere. Stiamo facendo un ottimo lavoro, il 2022 sta uscendo molto bene ma mancano ancora due partite. Possiamo fare ancora meglio".

Su Daniel Maldini: "Ero sicuro che avrebbe fatto gol. Sapevo che avrebbe giocato, è così. Nel calcio ci sono situazioni che ci sono situazioni che si conoscono. Per Paolo penso sia stata la serata perfetta: vittoria del Milan e gol del figlio".

Se il Milan subisce troppo: "Fino alla partita di questa sera avevamo subito solo due gol in più rispetto all'anno scorso. Ci vuole più attenzione, stasera eravamo in netta superiorità numerica in occasione del gol subito. Sono errori che vanno migliorati. Poi pratichiamo un calcio offensivo, ma l'equilibrio serve e su questo ci lavoriamo tanto".

Su De Ketelaere: "Prevedo ancora alti e bassi perché è normale per un giocatore così giovane che ha cambiato sistema di gioco, ambiente e modo di lavoro. Lui ha qualità, talento, intelligenza, arriverà la sua crescita. Dirti quando arriverà non lo so, ma sicuramente arriverà. Sono convinto delle sue qualità, arriverà presto a fare le giocate che sa fare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>