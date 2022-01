Milan-Spezia, Pioli: “Sconfitta che ci darà carica per le prossime partite”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022

Cosa ha provato sul gol annullato: "Ho provato a calmare, ma non ci sono riuscito. La dimostrazione l'abbiamo avuta sul gol del 2-1. Abbiamo perso lucidità, è un peccato. Le responsabilità sono nostre, ma è da dividere anche con l'arbitro. L'arbitro ci ha chiesto scusa, perché ha fatto tutta la partita senza fischiare mezzi falli e l'ha fatto quando il pallone era sui piedi del nostro giocatore Non dovevamo stare 1-0 per tutte le occasioni create. E' stata una serata storta, dobbiamo reagire immediatamente".

Su Bakayoko e Krunic: "Hanno caratteristiche diverse, abbiamo costruito con Baka davanti la difesa con Krunic più alto. Chiaro che non avevano tutti i meccanismi perfetti. Per quanto riguarda il 4-4-2 era già stato provato. E' un bene che giocheremo partite contro grandi avversarie, in questo modo alzeremo il nostro livello".

Se da partite così può nascere un forza di 'ribellione': "Deve essere così. L'aspetto psicologico, la reazione deve essere quella. Dopo una partita così negativa sul risultato, è un bene incontrare questi avversari qua. Ci ridaranno grande motivazione, sappiamo che non meritavamo la sconfitta. Soprattutto sul primo gol subito dovevamo far meglio, non siamo riusciti a chiuderla ma le partite possono essere vinte anche 1-0. Non siamo riusciti a vincere non solo per nostra responsabilità, ma ci darà carica per le prossime gare".