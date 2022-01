Milan-Spezia, Motta: “Dovremo fare una buona partita a livello difensivo”

Thiago Motta, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Ibrahimovic: "E' un grandissimo campione, non sta a me dire cosa può ancora fare. Il Milan è una squadra completa, non solo Ibra. Noi dovremo fare una buona partita a livello difensivo e dimostrare avanti di avere la nostra possibilità".