Milan-Spezia, Motta: “Abbiamo meritato di vincere questa partita” | News

Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul coraggio mostrato: "Sicuramente sì. Sappiamo tutti che abbiamo affrontato una squadra forte, che va avanti con tanti giocatori di qualità come Theo, Florenzi e il cambio con Calabria. Vanno in attacco per fare dei cross, vincere le seconde palle, ma lasciano spazi dietro. Noi siamo stati bravi ad approfittarne, anche se nel secondo tempo abbiamo avuto altre occasioni. In tutto il conteso direi che è stata una partita che abbiamo meritato di vincere, ma Leao non è d'accordo (ride, ndr)".