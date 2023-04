Milan, guai dallo Spezia: lesione di secondo grado per Maldini

Brutte notizie per il Milan: Daniel Maldini, in prestito allo Spezia, ha subito una lesione di secondo grado

Brutte notizie per Daniel Maldini , giocatore del Milan in prestito allo Spezia . Questo il report pubblicato dal club ligure dopo gli esami a cui il giocatore è stato sottoposto.

"Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Daniel Maldini, uscito anzitempo dalla sfida con la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso". Un infortunio abbastanza importante che dovrebbe aver messo la parole fine alla stagione di Daniel. Un peccato per il calciatore e per il Milan, considerando che Maldini stava carburando pian piano con lo Spezia. Queste 7 partite sarebbero potute essere fondamentali per il suo sviluppo.