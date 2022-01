Milan-Spezia, il confronto tra Theo Hernandez e Simone Bastoni | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il confronto tra due avversari di oggi: Theo Hernandez e Simone Bastoni

Un confronto dai grandi numeri, anche se non più tra terzini dato lo spostamento di Bastoni a centrocampo in questa stagione: due mancini di fisico e dal bel piede, oltre a un'elevata predisposizione offensiva. La doppietta contro il Venezia ha certificato l'ottimo momento di Theo, che ha contribuito a ben nove reti del Milan nelle prime 21 giornate: il francese è anche il leader rossonero per assist (5) e falli subiti (34). Stagione ad alto livello anche per Bastoni, che guida lo Spezia come numero di passaggi nella metà campo offensiva (451) e dribbling tentati (44). Ben tre reti in stagione - tutte in trasferta - per il giocatore spezzino, che proprio contro il Milan ha segnato il primo gol in Serie A.