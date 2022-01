Milan-Spezia, Gabbia: “Mercato? Non ho detto niente, sono cose esterne”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022

Sull'assenza di Tonali e su cosa cambia in fase di impostazione: "Sicuramente la mancanza di Sandro è importante però ci sono giocatori altrettanto bravi che sapranno prendere il suo posto. Ho piena fiducia nei miei compagni".

Sul suo futuro: "No, non ho detto niente riguardo il mercato. Sono cose esterne. Noi dobbiamo meritarci di giocare, il mercato non c'entra nulla".