Milan-Spezia, Gabbia: “Kalulu? Cerchiamo di conoscerci sempre meglio”

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del match Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni integrali

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Ci sono stati tanti impegni in questi giorni, oggi è importante come quelli precedenti. Come squadra e personalmente ci sentiamo bene, speriamo di aggiungere una vittoria. Mi trovo molto bene con Pierre Kalulu, stiamo cercando ogni giorno in allenamento di conoscerci sempre meglio. Abbiamo preparato al meglio la partita di oggi, cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo". Ecco come e dove vedere Milan-Spezia in tv o in diretta streaming >>>