Milan, sorridi: il pari con la Salernitana, alla fine, è un punto guadagnato

A volte bisogna aspettare prima di dare giudizi. Certo, la delusione del pareggio di Salerno continua ad esserci, forse adesso pesa ancora di più dopo il risultato di 'San Siro' tra Inter e Sassuolo. I nerazzurri hanno perso in casa non solo una partita, ma una vera e propria occasione d'oro per ritornare in testa ed avere un vantaggio potenziale di quattro punti, invece la classifica dice diversamente. Milan primo con 56 punti, Inter seconda a 54 - con l'insidiosa trasferta di Bologna da recuperare - e Napoli terzo con 53 punti, con la gara di Cagliari che verrà disputata domani.

Intorno all'ambiente rossonero, forse, si respira un'aria fin troppo negativa. Praticamente il Milan ha disputato, ad oggi, una stagione con i cerotti. Tanti infortuni, diverse positività legate al Covid e un Pioli che, nonostante le tante indisponibilità, non si è mai scomposto e ha continuato a lavorare. Chiaro che la delusione di essere usciti in Europa rimane, ma pensandoci bene poteva anche starci considerato che questa squadra è composta da tanti ragazzi che si sono affacciati al grande calcio europeo da poco. Il discorso dovrebbe essere diverso per l'Inter, una squadra considerata da chiunque imbattibile ma che, invece, non vince in campionato dal 22 gennaio contro il Venezia, con in mezzo un derby perso in maniera molto ingenua. Strano, ma è così.

Non si vuol dire con queste frasi che il Milan vincerà sicuramente lo scudetto, ma tutto è ancora aperto ed è troppo presto per dare giudizi affrettati. Le difficoltà durante una stagione arrivano per tutti: ne sa qualcosa il Milan, adesso l'Inter. Chissà se sarà così anche per il Napoli, che domani sarà ospite in terra sarda con mezza squadra out. Così anche una banale trasferta può risultare insidiosa, proprio come è stata la partita tra la Salernitana e i rossoneri. Dopo che al Milan sono stati negati punti preziosi contro Spezia e lo stesso Napoli, chissà se il pareggio di Salerno potrà risultare decisivo ai fini dello scudetto. Milan, le top news di oggi: ultime sul rinnovo di Leao, idea Depay.

