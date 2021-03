Milan: senza Ibrahimovic è arrivata una sola sconfitta | News

Il Milan va meglio senza Ibrahimovic

Senza Zlatan Ibrahimovic in campo il Milan va meglio. Sembra alquanto paradossale questa situazione che riguarda i rossoneri che, senza il loro leader, hanno trovato la sconfitta una sola volta in tredici partite giocate. Nelle restanti 12 gare, i rossoneri hanno vinto nove partite e pareggiato in tre incontri. Questo è un segno di come la squadra di Pioli sia riuscita comunque a fare a meno del suo bomber all’interno del rettangolo di gioco. Lo svedese, che ha già saltato dieci partite di campionato, non sarà disponibile nemmeno stasera nel match casalingo contro l’Udinese a causa di un problema muscolare. Intanto arrivano dalla Spagna delle voci di mercato: Lucas Vazquez lascerà il Real Madrid al termine della stagione.