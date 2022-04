Milan, ti giochi lo scudetto: il calendario dei rossoneri è tosto

Il Milan si sta giocando lo scudetto in queste ultime sette gare contro Napoli e Inter. Il calendario dei rossoneri è complicato

Secondo il quotidiano romano il Milan è la squadra che ha il calendario più pesante in questo rush finale. Domani c'è una prova difficile come il Torino e poi venerdì prossimo arriverà il Genoa a San Siro. Ma sono le ultime cinque partite che preoccupano: Lazio a Roma, Fiorentina in casa, Verona fuori, Atalanta in casa e poi ultima gara a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gare toste, ma Pioli, come ha sempre detto, pensa partita dopo partita. Intanto è in arrivo un difensore low cost dalla Premier League