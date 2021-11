Milan-Sassuolo 1-3, Tonali: “Non siamo preoccupati, ma la sconfitta fa male”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Sassuolo, 14^ giornata della Serie A 2021-2022

Renato Panno

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci ha fatto male non gestire il vantaggio e prendere gol dopo tre minuti. Abbiamo gestito male la palla. Abbiamo subito il 2-1 poco dopo e non abbiamo reagito. Ci dispiace. Dobbiamo migliorare in diversi aspetti e cercare di fare tutto al meglio. Il secondo tempo dopo l'espulsione non ne parlo perché non è stata più la nostra partita"

Sulla partita di mercoledì contro il Genoa: "La cosa positiva è che giochiamo ogni tre giorni e abbiamo subito la possibilità di reagire. Vincere è il nostro obiettivo, non vedo altri risultati".

Se c'è stanchezza mentale dopo Madrid: "Non credo. Siamo professionisti e pronti a questo. Una vittoria a Madrid ci dà fiducia e autostima, non ci affossa. Il problema è stato prendere gol dopo tre minuti, subirne un altro e poi ritornare in campo e non riuscire ad essere cinici dopo tante occasioni create".

Se c'è preoccupazione: "Preoccupati no, ma è brutto essere il Milan e perdere due partite di fila in campionato in questo momento. Siamo dispiaciuti e lavoreremo per far sé che no accada più. Bisogna solo tirare su la testa e tornare a giocare da Milan come abbiamo sempre fatto".