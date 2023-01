Milan-Sassuolo, presenti sugli spalti di San Siro più di 70mila spettatori | PM

E' in corso, in questo momento, l'intervallo di Milan-Sassuolo, gara che vede momentaneamente in vantaggio i neroverdi 3-1. Intanto arrivano dei dati in merito alla presenza dei tifosi sugli spalti. Stando a quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', sono presenti 70.428 spettatori. L'incasso, invece, ammonta 2.476.865,73 €. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Sassuolo >>>