Milan-Sassuolo, Pioli: ‘Ci è mancata lucidità, dovevamo gestire il vantaggio’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Troppi errori di gestione: "Ci è mancata lucidità. Abbiamo sbagliato troppe situazioni. Io credo soprattutto che abbiamo sbagliato nell'area avversaria. Anche nel primo tempo siamo entrati diverse volte dentro l'area avversaria. Dovevamo gestire meglio il vantaggio, purtroppo abbiamo commesso un errore che stiamo pagando a caro prezzo. E' inevitabile che se in due partite abbiamo subito sette gol qualcosa non funziona. La squadra non era attenta, mentalmente non siamo stati lucidi nelle scelte. Così è più semplice sbagliare".

Sulla fase difensiva: "Spesso si affrontano i duelli individuali. Oggi qualcuno l'abbiamo perso anche per la qualità degli avversari. Non è responsabilità di un unico reparto. Abbiamo perso dei palloni che dovevamo gestire meglio. Ci doveva essere più attenzione per evitare il terzo gol e restare in gioco".

Su Florenzi: "E' un ragazzo fantastico, si mette a disposizione. Appena arrivato l'ho utilizzato più alto. Credo che dopo 2-3 partite mi si è avvicinato, è un ragazzo corretto, sincero. Mi ha chiesto: 'quando mi fai giocare nel mio ruolo naturale? Io gli chiesi quale fosse, lui mi disse che è terzino".

Che tipo di reazione si aspetta: "Facce giuste dopo due sconfitte. Ci siamo ricordati che non venivamo da una vittoria in campionato. L'approccio alla partita non è stato sbagliato, gli sviluppi sì. Siamo consapevoli della nostra qualit ma anche dei nostri difetti. Lavoriamo per crescere, adesso nelle ultime partite abbiamo fatto un po' meno. Il livello è alto, si rischia di perdere e noi vogliamo vincere".

Se Madrid ha tolto energie: "Non abbiamo giustificazioni. Siamo stati costruiti per affrontare i doppi impegni. Speriamo di passare il turno in Champions. Oggi hanno giocato 5 giocatori che non hanno giocato a Madrid. Non siamo stati lucidi della gestione del vantaggio. Abbiamo complicato la partita contro un avversario sbagliato, è diventato difficile. I tifosi sono stati in partita fino alla fine, continuiamo così che possiamo essere ancora più forte".