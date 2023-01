Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: tante sorprese nei rossoneri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Obiang, Frattesi, Traore, Berardi, Defrel, Laurentie. A disposizione: Pegolo, Russo, Henrique, Alvarez, Ferrari, Ceide, Lopez, D'andrea. Allenatore: Dionisi. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>