Milan-Sassuolo, Dalot: “San Siro? Difficile giocare senza tifosi” | News

Diogo Dalot, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del match Milan-Sassuolo. La gara è valida per la 32^ giornata di Serie A ed in è programma a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni: "Una partita importante come le altre, ma oggi è ancora più importante. Dobbiamo vincere per andare avanti nella nostra stagione. Siamo molto concentrati. San Siro senza pubblico? Manca non solo a me, ma tutti i calciatori e i tifosi. Per me è stato difficile non sentire il pubblico, ma comunque sento il loro calore attraverso i mezzi di comunicazione".