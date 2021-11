Milan-Sassuolo, Carnevali: “Frattesi non è una sorpresa” | Serie A News

Giovanni Carnevali, dirigente neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo della 14^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Frattesi: "Lo abbiamo acquistato diversi anni fa dalla primavera della Roma, facendogli fare un percorso. Per lui non è una sorpresa, sapevamo che poteva essere pronto per la squadra. E' il nostro lavoro, dobbiamo far crescere questi ragazzi. C'è già stato qualcuno che ha chiesto informazioni (ride, ndr)