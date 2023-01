Milan-Sassuolo 1-3, Berardi colpisce ancora il Diavolo | Serie A News

Montagne russe di emozioni a San Siro. Dopo il gol di Giroud, il Sassuolo torna nuovamente in rete. Al 30esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Traoré, Berardi insacca di testa il pallone in rete. Giroud se lo perde in marcatura e l'attaccante calabrese segna indisturbato. 1-3 a San Siro alla mezz'ora.