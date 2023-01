Milan-Sassuolo 1-4, annullato ingiustamente un gol a Rebic | Serie A News

Sembrava che il Milan potesse riaprire la partita, e invece no. Al 53esimo del secondo tempo Rebic ha segnato quello che sarebbe stato il gol del 2-4, ma nel momento del calcio di punizione calciato da Tonali, Rebic era in posizione di fuorigioco. In realtà, rivedendo il replay del gol, il pallone era stato deviato da Obiang, con la sfera che poi è finita tra i piedi del croato. Inizialmente sembrava che la rete fosse stata annullata per una posizione irregolare di Giroud, invece è stato trasmesso il replay del fuorigioco semi automatico che ha sottolineato la posizione di fuorigioco di Rebic. In questo caso, però, non sarebbe da annullare la rete.