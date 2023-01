Milan-Sassuolo 0-1, neroverdi in vantaggio con Defrel | Serie A News

Il Sassuolo passa in vantaggio a San Siro contro il Milan: rete di Greogoire Defrel al 19esimo su assist di Domenico Berardi

Il Sassuolo passa in vantaggio a San Siro contro il Milan. Al 19esimo Defrel insacca facilmente la sfera in rete dopo aver sfruttato un assist di Berardi. L'esterno neroverde, sulla destra, a fondo campo ha messo un pallone rasoterra e l'attaccante francese ha insaccato indisturbato la palla in porta.