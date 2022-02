Milan-Sampdoria: torna Ballo-Touré dopo l’infortunio | Serie A News

Fodé Ballo-Touré è disponibile per Milan-Sampdoria delle ore 12:30. Il Campione d'Africa era reduce da un piccolo infortunio all'adduttore

Come si evince dalla distinta delle formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria , i rossoneri hanno recuperato Fodé Ballo-Touré . Il terzino sinistro classe 1997 , fresco Campione d'Africa con il Senegal , era reduce da un piccolo infortunio all'adduttore accusato proprio durante il torneo internazionale e ieri era ancora in dubbio per la convocazione.

Mister Stefano Pioli lo avrà a disposizione, per fortuna, almeno per la panchina. Ballo-Touré potrà dunque essere un utile cambio a gara in corso vista l'assenza di Theo Hernández, squalificato. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>