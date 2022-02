Milan-Sampdoria, Tomori: “Serve il feeling del derby in questa partita”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Mi sento bene era un'operazione facile e veloce. Mi sento bene e sono contento di tornare ad aiutare la squadra. Partita importante, specialmente dopo il derby e la Coppa Italia contro la Lazio. Dobbiamo però prendere le emozioni delle altre due partite e portarle in questa partita. Il derby è il derby, c'è un'emozione molto alta, partita molto importante per la classifica. Dobbiamo portare questo 'feeling' in questa partita".