Milan-Sampdoria, Tomori: “Sono felice di tornare in campo a San Siro”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Partita molto delicata, lo sappiamo. Ma siamo pronti. Spero che possiamo vincere questa partita e completare questa settimana perfetta. L'abbiamo preparata come ogni partita. L'abbiamo preparata bene con la squadra, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Dobbiamo affrontare la partita, fare le cose giuste e speriamo di poterla vincere. Mi sento bene, sono felice di tornare in campo finalmente con la squadra a 'San Siro'. Oggi spero che posso tornare con una vittoria".