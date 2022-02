Milan-Sampdoria, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata di Serie A. I precedenti tra le due squadre

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata di Serie A. Una sfida importantissima per i rossoneri che, in caso di vittoria, salirebbero al primo posto in classifica. Ricordiamo però che l'Inter deve ancora recuperare la partita contro il Bologna, rinviata per Covid lo scorso 6 gennaio. Questa sarà l'incontro numero 128 tra le squadre nel massimo campionato, per un bilancio finora di 66 vittorie dei rossoneri, 30 dei blucerchiati e 31 pareggi.