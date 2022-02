Milan-Sampdoria, il match program di ‘acmilan.com’ | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match program della partita di quest'oggi contro la Sampdoria

FORZA MILAN! C'è Milan-Samp , e torna il Match Program interattivo pensato per tutti i tifosi rossoneri, che potranno seguire, anche da casa, tutte le news, le statistiche e le curiosità del match di San Siro. Forza Milan racconta le gesta del Diavolo in formato digitale, un Match Program a portata di tablet e smartphone che vi offrirà un'esperienza interattiva, completamente rivoluzionata nella grafica.

In questo tredicesimo numero stagionale troverete tutte le parole del match, un focus statistico su Mike Maignan , la Playlist musicale d'autore, firmata Radio 105 . Spazio anche all'analisi dell' avversaria e ai match storici da rivivere. E poi tante foto, video e curiosità che vi diranno tutto sulla prossima gara di campionato contro la Samp.

Il tredicesimo numero del Match Program firmato AC Milan vi aspetta. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>