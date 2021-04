Milan-Sampdoria, Leao e Mandzukic verso il forfait. Recuperato Rebic

Rafael Leao e Mario Mandzukic sono ancora in dubbio per la gara di sabato tra Milan e Sampdoria, ma i rossoneri recuperano Ante Rebic

Stando a quanto riferito da SportMediaset, nella gara di sabato alle 12.30 tra Milan e Sampdoria, Ante Rebic sarà regolarmente convocato da Stefano Pioli. Il croato ha superato il problema all'anca che tanto lo ha tormentato nelle ultime settimane e dovrebbe partire dal primo minuto contro i blucerchiati. Discorso diverso, invece, per Rafael Leao e Mario Mandzukic. Entrambi non hanno ancora smaltito i loro problemi muscolari, dunque la convocazione dei due attaccanti è ancora in dubbio. Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato del possibile arrivo di Ilicic.