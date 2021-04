Milan-Sampdoria, Leao e Mandzukic si sono allenati a parte | News

Le ultime notizie sul Milan: Leao e Mandzukic si sono allenati a parte anche oggi: i due attaccanti sono in dubbio per la Sampdoria

Leao e Mandzukic in dubbio per la Sampdoria

Anche nella giornata di oggi, gli attaccanti del Milan, Rafael Leao e Mario Mandzukic si sono allenati a parte. I due rossoneri non hanno ancora recuperato dai loro infortuni muscolari e una convocazione per il match di sabato contro la Sampdoria pare molto improbabile. Solamente nell'allenamento di domani Stefano Pioli capirà se varrà la pena portare il portoghese e il croato in panchina o lasciarli a casa. Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Delio Rossi. Ecco cosa ci ha detto.