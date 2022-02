Milan-Sampdoria, Lazetic non sarà della partita: il motivo / PM News

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Milan-Sampdoria di Serie A. Una partita a cui non prenderà parte Marko Lazetic: il motivo

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata di Serie A. Un incontro importantissimo per i rossoneri, che possono sfruttare il pareggio tra Napoli e Inter per balzare, anche se momentaneamente, in testa alla classifica. C'è una novità per quanto riguarda Marko Lazetic: secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giovane attaccante serbo non prenderà parte al match perché sta seguendo un programma personalizzato. Rinviato, dunque, il suo esordio in maglia rossonera. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>