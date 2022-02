Milan-Sampdoria, la probabile formazione dei blucerchiati | News

Ecco come potrebbe scendere in campo la Sampdoria di Marco Giampaolo nella partita di domani al 'Meazza' contro il Milan

Domani alle ore 12.30 la Sampdoria di Marco Giampaolo sarà ospite del Milan allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. I blucerchiati vogliono tentare di conquistare il secondo successo consecutivo dopo la grande vittoria casalinga nell'ultimo turno contro il Sassuolo per 4-0. Non sarà facile per Caputo e compagni espugnare 'San Siro', in quanto avranno di fronte i rossoneri che, con una vittoria, potrebbero andare nuovamente al primo posto in classifica. Se vi abbiamo già parlato delle probabili scelte di formazione di Pioli, ecco invece come Giampaolo potrebbe schierare i suoi uomini per il match tra Milan e Sampdoria.