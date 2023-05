Milan-Sampdoria, Giroud eletto MVP della partita | NEWS

Milan-Sampdoria, prima tripletta in rossonero: Giroud si porta a casa il pallone e il premio di migliore in campo

( fonte:acmilan.com ) - Una prima volta che non si scorda mai, quella della prima tripletta con la propria squadra. Era dal 2016 che Olivier Giroud non segnava tre gol in una partita di campionato: il numero 9 rossonero è tornato a farlo nel 5-1 del Milan sulla Sampdoria, e il premio di migliore in campo del match di San Siro è una logica conseguenza.

Una serata da applausi, quella di Oli: gol pesanti, importanti, che lo portano a quota 21 in stagione tra Serie A, Champions League e nazionale francese. Un'annata magica e pienamente meritata per un grande campione , che nei suoi primi due anni a Milanello è saputo entrare nel cuore di ogni tifoso rossonero.

Nel match dell'attaccante francese c'è stato anche tanto lavoro per i compagni, come testimoniato dalle quattro sponde, oltre a 16 passaggi e 6 duelli ingaggiati. Il modo migliore per tornare a un gol che, a San Siro e in campionato, mancava dallo scorso 13 marzo contro la Salernitana. Chapeau, Oli!