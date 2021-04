Milan-Sampdoria, Gabbiadini: “Sto tornando e spero di non fermarmi più”

Gabbiadini, giocatore blucerchiato, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Sampdoria a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Il giocatore blucerchiato Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Sampdoria. La partita è l'anticipo delle ore 12:30 della 29^ giornata di Serie A a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente è stata un'annata difficile per me, però fa parte del calcio. Ora sto rientrando piano piano, spero di non fermarmi più. Sono carico. Devo tanto a questa società, sono molto contento di ciò che abbiamo fatto. È qualcosa di importante".