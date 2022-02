Milan-Sampdoria, Florenzi: “Gol non casuale: lo proviamo in allenamento”

Alessandro Florenzi, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky' nell'intervallo di Milan-Sampdoria, partita valida per il 25° turno di Serie A

Alessandro Florenzi, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nell'intervallo di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni al 45'. "Il gol non è casualità, lo proviamo in allenamento. Siamo felici, ma dobbiamo continuare così per chiudere la partita nel secondo tempo. Come mi trovo a sinistra? Bene, per il mister, per la squadra, mi adatto ovunque". Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Sampdoria da 'San Siro' >>>