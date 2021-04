Milan-Sampdoria, ecco i precedenti tra i due club / Serie A News

Quasi tutto pronto per Milan-Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti tra i due club nel massimo campionato

Quasi tutto pronto per Milan-Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Sarà la sfida numero 126 nel massimo campionato tra i due club. Il Milan ha vinto 65 dei 125 precedenti in Serie A contro la Sampdoria: completano il bilancio 30 successi blucerchiati e 30 pareggi. Queste le formazioni ufficiali: due novità per il Milan