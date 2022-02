Milan-Sampdoria, dieci curiosità sul match del ‘Meazza’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato dieci curiosità sulla partita di oggi contro la Sampdoria

Milan-Sampdoria in cifre, prodotte nello specifico nello storico di queste sfide ma anche in generale legate alla stagione dei rossoneri. A meno di 24 ore dal fischio d'inizio, approfondiamo le statistiche verso la 25ª giornata di Serie A a San Siro :

1- Sfida numero 128 tra Milan e Sampdoria in Serie A, per un bilancio finora di 66 vittorie dei rossoneri, 30 dei blucerchiati e 31 pareggi.

2- Cinque degli ultimi sei gol segnati in partite tra Milan e Sampdoria in Serie A portano la firma di centrocampisti (Kessie, Castillejo, Ekdal, Hauge e Díaz); fa eccezione il gol di Quagliarella, nel match di ritorno dello scorso torneo.

3- I rossoneri hanno vinto quattro degli ultimi cinque incontri giocati alle 12.30 in Serie A (1N), segnando sempre almeno due reti in ciascuna vittoria vittoria: tanti successi quanti quelli raccolti nei diciannove precedenti andati in scena all'ora di pranzo.

4- Il Milan ha guadagnato 52 punti in questo campionato, nell'era dei tre punti a vittoria i rossoneri avevano guadagnato almeno altrettanti punti dopo 24 gare stagionali di Serie A per tre volte: nel 1995/96 (Scudetto), nel 2003/04 (Scudetto) e nel 2020/21 (secondo posto finale).

6- Il Milan giocherà la quarta partita di fila a San Siro per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), in precedenza era accaduto nel 1997 (Fabio Capello), nel 2012 (Massimiliano Allegri, la quarta proprio contro la Sampdoria) e nel 2018 (Gennaro Gattuso).

7- Nessuna squadra ha segnato più gol su punizione diretta rispetto ai rossoneri nei cinque maggiori campionati europei in corso: quattro, al pari della Fiorentina; soltanto uno di questi, però, in casa: il primo dello scorso agosto, firmato da Tonali, contro il Cagliari.

9- Nelle sette partite di Serie A in cui Brahim Díaz ha trovato il gol, il Diavolo ha sempre vinto: una di queste è arrivata proprio contro la Sampdoria, nell'andata del campionato in corso.

10- Il Milan di Stefano Pioli è imbattuto contro la Sampdoria in Serie A (3V, 2N): già record, nell'era dei tre punti a vittoria, per un allenatore alla guida dei rossoneri nelle sue prime cinque panchine contro i blucerchiati nel massimo torneo. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o diretta streaming >>>