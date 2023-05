Milan-Sampdoria, contatto Theo Hernandez-Leris: per il VAR non c’è nulla

Nel corso di Milan-Sampdoria, ancora prima che passassero 15 minuti dal fischio d'inizio, c'è stato un contatto tra Theo Hernandez e Mehdi Leris nell'area di rigore dei blucerchiati. Fourneau dice che non c'è nulla e il VAR, tramite un silent check, conferma la decisione di campo. Il contatto, però, c'è stato. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>