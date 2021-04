Milan-Sampdoria, Baiocchini: “Ibrahimovic non è al 100%” | News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco le parole di Manuele Baiocchini sulle condizioni dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic

Stando a quanto riferito da Manuele Baiocchini, inviato sul Milan di Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic non è al top della condizione ma ci sarà nella gara contro la Sampdoria. "Ibrahimovic non è al 100%. E' tornato affaticato dalla Nazionale e con qualche dolorino che aveva stamattina, ma si è allenato. Stringerà i denti anche perché non ci sono sostituti. Dunque ci sarà contro la Sampdoria". Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Sampdoria.