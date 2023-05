Milan-Sampdoria, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

L'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' in vista di Milan-Sampdoria, match in programma alle ore 20:45 di sabato 20 maggio

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Il prossimo turno di campionato porta in dote un'occasione importante per i rossoneri, che si ritroveranno di fronte l'ultima della classe, la Sampdoria. Che si è già rassegnata a una matematica retrocessione. I blucerchiati non hanno più nulla da ricavare da una stagione nefasta. A differenza del Milan che può ottenere tre punti essenziali nella corsa alla prossima Champions League. I rossoneri devono puntare a fare bottino pieno nel rush finale di campionato per rientrare nelle prime quattro posizioni e sperare in qualche passo falso da chi li precede in classifica.

In merito all'appuntamento più imminente, il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro la Sampdoria in Serie A e in generale è imbattuto in nove delle ultime dieci gare contro i blucerchiati nella massima serie. Nello scorso campionato, i padroni di casa sono passati col punteggio di 1-0 (13 febbraio 2022). E potrebbero ottenere due clean sheet di fila contro i liguri a San Siro per la prima volta dal 2011 (serie di tre).

LA SAMPDORIA CON 18 PUNTI IN CLASSIFICA, IL SECONDO PEGGIORE RENDIMENTO DEI TOP-5 CAMPIONATI

Il campionato della Sampdoria, oltre a essere macchiato da una retrocessione oramai scritta indelebilmente, mette a referto anche un altro dato ingeneroso per i blucerchiati. 18 punti, ciò significa che con tre giornate dal termine il Club per la prima volta nella sua storia concluderà una stagione di Serie A con meno di 28 punti (considerando da sempre tre punti a vittoria). Una statistica eloquente, che dice molto sul rendimento dei blucerchiati in questo torneo. Addirittura il secondo peggiore nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Esattamente la metà dei suoi punti la Sampdoria li ha guadagnati lontano da casa, dove ha inoltre incassato 36 gol. Primato negativo in trasferta di questa competizione, al pari del Sassuolo. Anche sul fronte offensivo i liguri hanno palesato carenze per tutta l'annata, avendo trovato la rete solo 21 volte dopo 35 giornate. Peggior attacco dei principali cinque campionati europei 2022/23, accompagnato dalla più bassa percentuale realizzativa delle suddette competizioni (6%).

QUAGLIARELLA A CACCIA DELLA GIOIA PERSONALE, ZANOLI E AUGELLO A SERVIZIO DELLA SQUADRA

La scarsa produzione offensiva della Sampdoria dipende da molteplici fattori, tra cui l'assenza in rosa di un giocatore che assicuri un certo apporto realizzativo. A differenza delle scorse stagioni, è mancato il contributo sotto porta di Fabio Quagliarella, tuttavia giustificato da una carta d'identita che recita "40 primavere". Il capitano dei blucerchiati non segna dallo scorso campionato (contro la Fiorentina il 16 maggio 2022) e potrebbe restare a secco di gol in Serie A per la prima volta dopo diciassette annate consecutive. Nell'ultima giornata, però, ha servito il suo unico assist per la rete di Zanoli del momentaneo vantaggio sull'Empoli. L'attaccante classe '83 di Castellammare di Stabia, inoltre, ha segnato tre gol in carriera contro il Milan in Serie A, tutte a San Siro.

Una rete in meno, invece, per Filip Djuričić contro il Milan, che in Serie A ha realizzato due gol ai rossoneri: il suo primo in assoluto nel torneo (col Sassuolo il 30 settembre 2018) e quello dell'andata, persa per 2-1. Tuttavia, le ultime reti blucerchiate non portano la firma di giocatori del reparto avanzato. Tre degli ultimi sei gol della Sampdoria in Serie A sono arrivati da difensori, inclusi gli ultimi due, messi a segno da Bruno Amione e Alessandro Zanoli. In particolare Zanoli, da quando ha debuttato in Serie A con la Sampdoria (l'8 gennaio scorso contro il Napoli), è uno dei due giocatori blucerchiati sempre presenti in campionato: 19 gare su 19, come Tommaso Augello.