Milan-Sampdoria, ecco come arrivano le due squadre al match | News

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato lo stato di forma della squadra di Stefano Pioli e della Sampdoria di Giampaolo

Domani pomeriggio, alle 12.30, il Milan ospiterà allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' la Sampdoria. Sarà una partita molto importante per i rossoneri, i quali avranno la possibilità di andare primi in classifica con una vittoria, complice il pareggio tra Napoli e Inter. Dall'altro lato c'è una Sampdoria in netta ripresa grazie alla 'cura Giampaolo', tornato sulla panchina blucerchiata dopo tre anni dall'ultima volta. Ecco, dunque, come arrivano le due squadre al match come illustrato dal club di via Aldo Rossi attraverso questo video pubblicato su Twitter. "È ora di dare uno sguardo pre-partita allo stato di forma di entrambe le squadre", queste le parole apparse sul noto social. Milan, le top news di oggi: riscatto Brahim, retroscena Bennacer.