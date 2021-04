Milan-Sampdoria 0-1: sciocchezza Theo, Quagliarella punisce

Incredibile ingenuità del Milan che regala il gol a Fabio Quagliarella. Errore imperdonabile di Theo Hernandez

Milan in svantaggio al 57' minuto del secondo tempo. Sciocchezza incredibile di Theo Hernandez in costruzione che regala la palla a Fabio Quagliarella. L'attaccante blucerchiato ne approfitta e supera con un pallonetto Gianluigi Donnarumma. Strada in salita. Continua a seguire con noi il live testuale del match