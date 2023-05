Milan-Samdporia, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Ecco la time machine di 'acmilan.com' in vista di Milan-Sampdoria, in programma alle ore 20:45 di sabato 20 maggio

(fonte: acmilan.com) Il prossimo impegno di campionato vedrà i rossoneri affrontare la Sampdoria, nella 36ª e terzultima giornata di questa Serie A 2022/23. A San Siro, contro i blucerchiati, abbiamo dato vita a grandi partite: una di queste è il 3-2 del 28 ottobre 2018, 10ª giornata di campionato. Un match che vive tanti cambi di scenario all'interno dei 90 minuti: andiamo a riviverlo in questo racconto.

LO SCENARIO

Ci presentiamo a questa sfida da sesti in classifica dopo la sconfitta nel Derby, a pari punti con la stessa Sampdoria di Giampaolo, rivelazione del campionato dopo 9 giornate. Sulla panchina rossonera siede Gennaro Gattuso, che in questo posticipo domenicale delle 18.00 schiera la squadra con un canonico 4-4-2: in porta Donnarumma, linea difensiva formata da Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodríguez; a centrocampo, da destra a sinistra Suso-Kessie-Biglia-Laxalt e coppia d'attacco Higuaín-Cutrone.

QUATTRO GOL IN UN TEMPO

Siamo noi a passare in vantaggio per primi grazie a Patrick Cutrone, perfettamente appostato sul secondo palo su cross di Suso: colpo di testa chirurgico e 1-0 Milan al 17'. La Samp però macina gioco e nel giro di un quarto d'ora ribalta tutto: al 21' Saponara viene azionato da Quagliarella, rientra sul destro e fulmina Donnarumma sul secondo palo. Dieci minuti più tardi si invertono i ruoli ed è Saponara a lanciare il 27, che colpisce al volo di sinistro e manda avanti il Doria. Il doppio schiaffo sveglia il Milan e nello specifico Gonzalo Higuaín, che al 36' dialoga con Cutrone al limite e batte Audero in uscita pareggiando i conti.

SUSO DALLA SUA MATTONELLA

Dopo una prima frazione da fuochi d'artificio, le due formazioni alzano un po' il piede dall'acceleratore e la ripresa inizia con un atteggiamento più guardingo per entrambe. Il Pipita e Kessie chiamano per due volte Audero a intervenire, ma il gol del 3-2 arriva dal piede mancino di Suso: imbeccato dal cambio di gioco di Rodríguez, l'8 punta Sala e si sposta sul mancino mirando l'angolino lontano, nulla da fare per il portiere doriano e 3-2 Milan. Rimonta completata e all'86' c'è spazio anche per un palo di Laxalt. Ma la sostanza non cambia più: vince il Milan, che vola al quarto posto della classifica. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Sampdoria >>>