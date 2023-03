Milan-Salernitana, Sousa: “Partita che deve essere giocata da campioni”

Sulla partita: "Questo è uno stadio che respira un grande calcio, di conseguenza sono felice di vedere il Milan stabile, Maldini e aver portato il Milan in Champions e di arrivare ai quarti. E' una serata che per noi deve essere giocata da campioni, ovvero con personalità sapendo che le differenze ci sono. Stefano ha più di 170 partite con questa squadra, io tre. Ma ci credo tantissimo, insieme ai ragazzi, di fare una grande gara".

Su Dia e non Piatek: "Credo che la difesa del Milan sia veloce ed esplosiva. Dia è un giocatore esplosivo e veloce, in questi duelli ci può far guadagnare metri e arrivare nella metà campo avversaria".