Milan-Salernitana, Gyomber: “Dobbiamo metterci il cuore”

Norbert Gyomber, giocatore granata, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Salernitana della 16^ giornata della Serie A 2021-2022

Gyomber, giocatore granata, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Lo sapevamo dall'inizio che non era una passeggiata, ma anche oggi sarà una partita difficile. Dobbiamo metterci il cuore e sperare in in risultato positivo".