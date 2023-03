Milan-Salernitana, Florenzi: “Bello tornare, ma peccato per il pareggio”

Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Salernitana, gara della 26^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Salernitana-Milan, gara della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su come sta: "Erano già un paio di settimane che mi allenavo con la squadra per riprendere il cammino che avevo lasciato. E' stata una bella sensazione personale che è rimasta bruciata da questo pareggio. Volevamo vincere, così non è stato. Ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo".

Su cosa poteva fare meglio il Milan: "Non sto qui a giudicare quello che potevamo fare meglio o peggio. Abbiamo creato tanto, ci sono quei momenti... Se non c'è Pierre la palla entra, ci sono situazioni che altre entrano e altre con un tiro fai gol".

Se si aspetta di giocare di più: "C'è grande affollamento, ma le grandi squadre sono fatte così. Poi dobbiamo stare a quello che dice il mister e fare il meglio".

Se si è sentito pronto: "Sapevo più o meno che il mister poteva mettermi nell'ultima parte di gara. Ho cercato di lavorare su quello che potevo fare, poi ovvio che il momento, la partita, l'emozione, tante cose che si sommano che non sono facili da gestire. L'obiettivo primario era rientrare bene con questo gruppo perché mi erano mancati veramente tanto".

Se vede una differenza tra Champions e campionato: "Non tanto, sono sincero. Ti avrei detto di sì se lo pensavo. La squadra si impegna in egual modo, c'è la stessa intensità, la stessa voglia, la stessa attenzione. Ieri abbiamo fatto una rifinitura simile a quella contro il Tottenham. Ogni partita dipende tanto da come si mette, da come la vive. Sono cose personali dentro la partita, non è facile mettere undici teste. Nella maggior parte dei casi ci riusciamo e dobbiamo continuare così".

Su Maignan: "Mike per lui questo deve essere come un gol al novantesimo. Sappiamo il suo valore, con questo ovviamente non vogliamo sminuire Tata perché è stato importante anche lui, sia quest'anno che l'anno scorso, perché poi ci si scorda presto e siamo pronti a giudicare da una partita. Noi siamo noi, mi reputo anche un tifoso. Siamo pronti a giudicare una partita singola. Ho fatto anche io giudicando da un tifoso, ma stando dentro è tutt'altra musica. Detto questo, Mike è un grandissimo portiere". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

