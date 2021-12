Milan-Salernitana, dieci curiosità sul match del Meazza | Serie A News

Milan e Salernitana si affronteranno questo pomeriggio alle ore 15.00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro: ecco 10 curiosità sul match

Enrico Ianuario

(fonte: acmilan.com) - Per avvicinarci a Milan-Salernitana, in programma oggi alle ore 15:00, scopriamo alcune curiosità legate alla 16^ giornata di Serie A dei rossoneri.

SCONTRI DIRETTI

1 - Milan e Salernitana non si affrontano in Serie A dal 31 gennaio 1999, partita vinta per 3-2 dai rossoneri con doppietta di Bierhoff e gol di Weah (questa gara verrà giocata a 8343 giorni di distanza da quella del '99).

2 - Nessun pareggio nei quattro precedenti in Serie A tra Milan e Salernitana. Tre successi rossoneri (inclusi i due della stagione 1998/99) e un successo campano (4-3 nel giugno 1948).

3 - I rossoneri hanno perso soltanto una delle ultime venti sfide di Serie A contro squadre neopromosse (14V, 5N), tenendo la porta inviolata dodici volte nel periodo.

STATO DI FORMA

4 - Il Milan ha ottenuto 16 punti nelle prime sette partite casalinghe di questo campionato. L'ultima volta in cui ha fatto meglio è stato nel 2011/12 (17).

STATISTICHE GENERALI

5 - Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto ai rossoneri (uno) in questo campionato.

FOCUS GIOCATORI

6 - Junior Messias potrebbe diventare il primo giocatore del Milan ad andare a segno nelle sue prime due gare da titolare in Serie A con i rossoneri da Krzysztof Piątek nel febbraio 2019. E il primo in assoluto nell'era dei tre punti a vittoria a segnare due marcature multiple nei primi due match da titolare nel massimo campionato con il Diavolo. Il trequartista brasiliano contro il Genoa è diventato il 13º marcatore stagionale del Milan in Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio fino ad ora.

7 - Zlatan Ibrahimović può diventare il primo giocatore a segnare a 80 squadre differenti nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000. Al momento è a quota 79, davanti a Cristiano Ronaldo (78).

8 - La prossima sarà la 50ª presenza di Rade Krunić con la maglia del Milan in Serie A.

9 - Theo Hernández è il difensore che ha fornito più assist in questo campionato (cinque).

FOCUS ALLENATORI

10 - La Salernitana diventerà la 40ª avversaria incontrata da Stefano Pioli in Serie A: finora non ha ottenuto successi solo contro Carpi, Messina e Reggina.